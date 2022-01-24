Опрос: Школьники хотят получать на первой работе более 60 тысяч рублей

Свыше 60 тысяч рублей в месяц планируют зарабатывать на своей первой самостоятельной работе 40% российских старшеклассников. Таковы итоги опроса международной образовательной компании "ЯКласс", публикуемые на ее сайте.

По данным социологического исследования, почти половина школьников - 40% - планируют на своей первой работе получать заработную плату более 60 000 рублей. При этом среди старшеклассников - учеников 10-11 классов - доля тех, кто намерен зарабатывать более 60 тысяч рублей в месяц, составила больше всех - 45%. Однако, по статистике Росстата, средняя зарплата в стране на конец 2021 года остается меньше ожиданий школьников - 56 000 рублей.

При этом не у всех школьников завышенные ожидания. Примерно 27% учеников 5-11 классов настроены более реалистично и ожидают, что их первое "взрослое" финансовое вознаграждение за труд будет составлять от 35 до 50 тысяч рублей, 22% - от 25 до 35 тысяч рублей, 11% - от 15 до 25 тысяч рублей.

Интересно распределились детские зарплатные ожидания в зависимости от региона проживания. Самые высокие ожидания - более 60 тысяч рублей в месяц - называли старшеклассники Мурманской области - 59%, Крыма - 57%, Ямало-Ненецкого автономного округа - 56%, Калининградской области - 53%. Реже других эту же сумму ежемесячного дохода называли участники опроса из Калмыкии - 19%, Псковской области - 18%), Новгородской области - 17%.

Интересная закономерность: завышенные ожидания у тех участников опроса, кто в будущем планирует выбрать творческие профессии - блогера, художника, музыканта, писателя. Их примерно 33%. 26% намерены заниматься иной творческой деятельностью. 17% хотят в будущем трудиться в области информационных технологий и медицине. 11% планируют делать карьеру в сфере экономики и финансов, 8% хотят быть юристами, 6% - педагогами, 4% - работать в сфере туризма, 2% - в beauty-индустрии и в гостиничном деле.