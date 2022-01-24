Преступно пустующая второй год новая школа в Кетово задает властям вопросы

Не рассчитывая на власть, Родительский комитет Курганской области предложил выкупить у застройщика новую школу в селе Кетово на добровольные пожертвования. Общественники считают, что недостающие 316 миллионов рублей можно собрать за три месяца.

Трехэтажная современная школа, оснащенная по последнему слову техники, второй год стоит пустая: власти и инвестор не могут договориться о стоимости здания. Об этом мы писали в прошлом году ("Чудо на замке", "Российская газета" от 31.08.2021). С тех пор ничего не изменилось. Почти тысяча сельских ребят продолжают учиться в две смены в тесном старом помещении, первоначально рассчитанном на 450 учеников. За счет пристроек площадь увеличили до 650 мест, но все равно этого мало.

- У нас катастрофически не хватает кабинетов, - говорит многодетная мама, сопредседатель Родительского комитета Юлия Марина. - Практически нет рекреаций и коридоров, потому что там, где дети должны проводить время на переменах или между уроками, наляпали кабинетики из гипсокартона размером, грубо говоря, 3х3. И в этих помещениях, где нет вентиляции и нормального освещения, сидит целый класс.

Эпопея со школой началась в 2016 году. Тогда перед регионами поставили задачу избавляться от третьей, а потом и второй смен. Компания "Эверест", имея за плечами опыт работы по федеральным проектам, решила попробовать себя в новом деле и построить школу за собственные средства, а потом готовое здание продать муниципалитету. В регионе тогда не было практики выкупа готовых объектов образования, поэтому оценить плюсы и минусы такого механизма не могли. Но администрация Кетовского района принимает решение: выкупить. В Министерство просвещения РФ подали заявку на субсидию, и по соглашению с правительством Курганской области региону выделили 682 миллиона рублей на выкуп школы. Еще 51,3 миллиона должен был добавить региональный бюджет. Итого 734,1 миллиона рублей.

29 сентября 2020 года застройщику выдали разрешение на ввод школы. Надо выкупать. Районная администрация заказала оценку. Оценщик определил рыночную стоимость - 738 миллионов рублей. Она почти совпала с суммой, выделенной из федерального и регионального бюджетов. Правда, оценщик применил понижающие коэффициенты износа объекта: физический износ составил 5 процентов, внешнеэкономический - 26, 71. То есть в школе еще никто не учился ни дня и не пользовался оборудованием, а она уже подешевела более чем на 30 процентов.

Застройщик не согласен продать за такую сумму, считает, что оценка не соответствует реальной стоимости строительства школы и фактическим издержкам. В итоге целевая субсидия вернулась в федеральный бюджет.

По мнению наблюдателей, застройщик мог бы оспорить в суде оценку, сделанную по заказу администрации Кетовского района и тем приблизить сдачу школы в эксплуатацию. Но учредитель компании "Эверест" Андрей Лушников считает это юридически невозможным:

- Мы не можем оспорить эту оценку в суде по одной простой причине: заказывали ее не мы. Мы можем оспорить ту оценку, которую сделали по нашему заказу. И мы это сделали: подали в суд на Уральскую торгово-промышленную палату. Надоело слушать обвинения, что мы завысили стоимость здания из каких-то своих меркантильных интересов. Арбитражный суд Свердловской области посчитал оценку торгово-промышленной палаты законной. Но мы пошли дальше: подали апелляционную жалобу на решение арбитражного суда. 13 января Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Пермь) оставил решение первой инстанции в силе. Оценка объекта осталась неизменной - миллиард 120 миллионов рублей. Теперь ее никто не может оспорить.

В ведомстве пришли к выводу о невозможности выделения дополнительных средств из федеральной казны на выкуп школы

В ситуацию вмешалась прокуратура. В представлении прокурора Курганской области Андрея Назарова указано, в частности, что "причиной сложившейся ситуации послужило бездействие прежнего руководства органов исполнительной власти области по принятию мер к надлежащему оформлению договора с инвестором на строительство (выкуп) объекта, детально регламентирующего его стоимость на момент начала работ в 2016 году".

Видимо, в этом и кроется корень зла: нет договора, детально регламентирующего стоимость школы. Если бы такой документ был, стороны давно бы обратились в суд. Другими словами, предыдущая команда чиновников что-то накуролесила с документами, а нынешняя разгребать не хочет. Действительно, трудно найти концы, если с начала строительства в районе сменилось семь глав, а в области - губернатор...

В ответ на требование прокуратуры привести ситуацию к норме бывший вице-губернатор Владислав Кузнецов сообщает, что в 2020 году вопрос об увеличении размера субсидии по запросу правительства региона был рассмотрен Министерством просвещения РФ. В ведомстве пришли к выводу о невозможности выделения дополнительных средств из федеральной казны на выкуп школы. Кроме того, рекомендовали исключить "создание 1100 новых мест в общеобразовательной организации" в селе Кетово из федерального проекта. Нет на бумаге школы - нет и проблемы!

"РГ" поинтересовалась, как отнеслись к инициативе Родительского комитета местные власти? Правительство региона родительскую инициативу не прокомментировало. А застройщик против такой акции. "Традиционно наш народ собирал деньги то на храмы, то на войну против врагов... А теперь, что и на школы? Надеюсь, мы все-таки найдем компромиссное решение", - говорит он. Однако судя по ответу департамента информационной и внутренней политики региона на запрос "РГ": "оснований для выкупа объекта, по стоимости, предлагаемой инвестором и превышающей стоимость, определенную независимой экспертизой, нет",- поиск будет трудным. Или чиновникам лучше сравнять школу с землей?