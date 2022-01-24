Урал вошел в топ-10 самых криминальных регионов

Новости

Главврач рассказал, как изменились симптомы коронавируса 15:37
Путин встретится со студентами и олимпийцами 15:27
Песков назвал источник эскалации напряженности вокруг Украины 15:24
Песков оценил заявление главкома ВМС Германии Шенбаха по Крыму 15:24
Песков: "Просьба" Пекина не нападать на Украину во время Олимпиады - это фейк 15:19
Песков прокомментировал ситуацию на финансовых рынках 15:16
Агент Жиго сообщил, что летом футболист покинет "Спартак" 15:13
СМИ: Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT 15:11
Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России 15:05
Малый театр расширил свою детскую программу 15:05
Мурашко: От коронавируса привились 70% взрослых россиян 15:03
Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева 15:03
Пять богатейших людей мира потеряли 85 млрд долларов за месяц 14:49
В Кемеровской области выявили первого зараженного штаммом "омикрон" 14:41
Почему YouTube заблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне" 14:26
Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с декабря 2020 года 14:24
В Москве за сутки госпитализированы 992 человека с COVID-19 14:23
Пушилин рассказал о появлении в Донбассе ПТРК Javelin 14:23
Миниатюрные крылатые ракеты разрабатывают в России 14:23
Британский суд разрешил Ассанжу обжаловать решение об экстрадиции в США 14:20
Курс евро на бирже превысил 89 рублей, доллар - 79 рублей 14:15
Власти Греции разослали экстренное предупреждение о снегопаде 14:06
В Минске пройдет международная конференция о геноциде в годы ВОВ 13:58
Женщины заняли большинство министерских кресел в правительстве Чили 13:57
В Совфеде обсудят деятельность "ставленников антироссийских центров" 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 15:09
Рубрика: Происшествия

Урал вошел в топ-10 самых криминальных регионов

Текст: Татьяна Воробьева

В полиции подвели итоги работы ведомства в 2021 году. По информации пресс-секретарь свердловского МВД Валерия Горелых, по числу зарегистрированных преступлений лидирует столица (143 564), на втором месте - Краснодарский край (78 183), и на третьем - Московская область (73 780).

ГП начнет с 2023 года публиковать данные статистики о преступности

В пятерке также Челябинская область (65 299) и Санкт-Петербург (62 755).

А вот Средний Урал занял седьмую строчку списка - здесь за минувший 2021-й было зафиксировано 54 484 правонарушений.

При этом, подчеркнул полковник Горелых, уровень преступности в регионе в пересчете на тысячу человек по-прежнему один из самых низких среди крупных российских субъектов. Так, средний показатель по стране равен 1371,7, в Уральском федеральном округе эта цифра составила 1508,5, а в Свердловской области - 1270.

Количество тяжких преступлений в целом снизилось на полтора процента. В частности, на девять с лишним процентов меньше было совершено на Среднем Урале убийств, на 25,7 процента снизилось число грабежей и на 5,1 процента - разбоев.

Выросла, согласно приведенной пресс-службой статистике, раскрываемость злодеяний: так, выяснены обстоятельства 96,9 процентов убийств, раскрыты все случаи изнасилования.

"В 2022 году предстоит активизировать работу по борьбе с мошенничеством всех форм и видом. Остро стоит проблема по снижению кривой гибели и травмирования людей в результате ДТП", - подчеркнул Валерий Горелых.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область ЮФО Краснодарский край СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России
Курс евро на бирже превысил 89 рублей, доллар - 79 рублей
Пушилин рассказал о появлении в Донбассе ПТРК Javelin
Сенатор Андрей Климов: Военная помощь США превращает Украину в анти-Россию
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
ВС РФ объяснил, когда судебная экспертиза повреждений автомобиля незаконна
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников