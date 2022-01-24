Урал вошел в топ-10 самых криминальных регионов

В полиции подвели итоги работы ведомства в 2021 году. По информации пресс-секретарь свердловского МВД Валерия Горелых, по числу зарегистрированных преступлений лидирует столица (143 564), на втором месте - Краснодарский край (78 183), и на третьем - Московская область (73 780).

В пятерке также Челябинская область (65 299) и Санкт-Петербург (62 755).

А вот Средний Урал занял седьмую строчку списка - здесь за минувший 2021-й было зафиксировано 54 484 правонарушений.

При этом, подчеркнул полковник Горелых, уровень преступности в регионе в пересчете на тысячу человек по-прежнему один из самых низких среди крупных российских субъектов. Так, средний показатель по стране равен 1371,7, в Уральском федеральном округе эта цифра составила 1508,5, а в Свердловской области - 1270.

Количество тяжких преступлений в целом снизилось на полтора процента. В частности, на девять с лишним процентов меньше было совершено на Среднем Урале убийств, на 25,7 процента снизилось число грабежей и на 5,1 процента - разбоев.

Выросла, согласно приведенной пресс-службой статистике, раскрываемость злодеяний: так, выяснены обстоятельства 96,9 процентов убийств, раскрыты все случаи изнасилования.

"В 2022 году предстоит активизировать работу по борьбе с мошенничеством всех форм и видом. Остро стоит проблема по снижению кривой гибели и травмирования людей в результате ДТП", - подчеркнул Валерий Горелых.