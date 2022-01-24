В Челябинске отключат воду в жилых домах, детсадах и больницах

В Челябинске для проведения восстановительных работ почти на сутки отключат воду в полусотне зданий в Центральном и Советском районе. Для жителей будет организован подвоз воды, однако лучше сделать необходимый запас.

- С полуночи до 19.00 25 января будет отключено водоснабжение в 40 жилых домах, четырех детских садах, двух лечебных учреждениях и семи административных зданиях в центральной части города, - сообщили в пресс-службе администрации.

Отключение связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 600: на прошлой неделе из-за крупной аварии в городе затопило улицы Карла Маркса, Советскую и Труда.

Перечень зданий, в которых не будет воды, опубликован на сайте мэрии.