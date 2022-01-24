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24.01.2022 10:57
Рубрика: Общество

В Челябинске завели дело о загрязнении водохранилища стоками

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Минэкологии Челябинской области возбудило административные дела по факту загрязнения стоками главного питьевого источника города - озера Шершни. Виновнику экологического ЧП грозят штрафы.

Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости
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- По результатам предварительной проверки установлено, что на насосной станции предприятия "ЮжУралВодоканал" произошла авария, которая привела к загрязнению отходами почвенного покрова вблизи Шершневского водохранилища, - сообщили в пресс-службе минэкологии региона. - По данному факту возбуждены дела по статьям о "Несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления" и о "Нарушении правил водопользования".

В ближайшее время предприятие получит представление об устранении последствий аварии и модернизации насосной станции. На месте происшествия работает лаборатория, которая отбирает пробы для расчета произведенного ущерба.

Прокуратура области провела собственную проверку инцидента. Как рассказали в надзорном ведомстве, нарушение зафиксировано. По результатам проверки будет дана оценка исполнения законодательства об охране водных объектов.

Сообщения об аварии появились в соцсетях еще в субботу, 22 января. Очевидцы писали, что под Челябинском произошел разлив канализационные стоков, по всей видимости, поступающих из пригородных микрорайонов. И неочищенные фекальные воды стекают в Шершневское водохранилище.

В регионах Общество Экология Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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