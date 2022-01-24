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24.01.2022 12:06
Рубрика: Общество

Российские ученые разработали лекарство от рака желудка

Текст: Елена Манукиян
Фото: sk.ru Фото: sk.ru
Фото: sk.ru

В России может появиться противоопухолевый препарат для лечения пациентов с раком желудка - "Алофаниб". По итогам первой фазы клинических исследований он помог остановить развитие болезни у 70% пациентов. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Фонда "Сколково".

Фото: istock
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Отмечается, что у всех добровольцев, которые принимали лекарство, заболевание уже было в запущенной стадии с множественными метастазами в различные органы, в том числе печень и кости. Предшествующие попытки химиотерапии, стандартной таргетной терапии и иммунотерапии не увенчались успехом - опухоль продолжала распространяться, самочувствие пациентов ухудшалось. В таком состоянии больные начали внутривенно получать "Алофаниб".

"Результатом лечения стало сокращение опухолевой массы даже в начальной дозе (50 мг/м2) с длительностью контроля над болезнью 18,5 месяцев", - говорится в сообщении.

Это первый оригинальный таргетный препарат в российской онкологии, который вышел в клинические исследования у пациентов с солидными опухолями. Лекарство разработано резидентом "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) компанией "Русфармтех". Разработчики поясняют, что оно не просто блокирует постоянно мутирующие рецепторы раковых клеток, а скручивает их, это позволяет препарату действовать на опухоль, несмотря на мутации.

"Мы считаем, что результаты клинического исследования позволяют продолжить изучение "Алофаниба", препарат переносится хорошо," - говорит директор Бюро по изучению рака и член Международной группы ASCO Илья Тимофеев.

Между тем рак желудка по заболеваемости и смертности входит в топ-5 самых частых злокачественных новообразований в России.

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