Российский экспорт продовольствия установил новый исторический рекорд

В ноябре 2021 года экспорт продовольствия из России достиг 3,82 млрд долларов, что стало новым историческим рекордом. Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ). Больше обычного мы экспортировали, например, гороха, который на фоне роста цен на мясо заменяет животный белок.

За ноябрь 2021 года мы вывезли продовольствия больше, чем за весь 2002 год. Предыдущий месячный рекорд был установлен в августе 2021 года - 3,44 млрд долларов.

Основными товарами продовольственного экспорта России в ноябре 2021 года традиционно были пшеница (953 млн долларов), ракообразные (540 млн, основная часть приходится на поставки крабов), подсолнечное масло (430 млн), мороженая рыба (313 млн, основная часть - минтай, треска, лосось а также икра и печень), рапсовое масло (120 млн), ячмень (113 млн), шоколадные изделия (100 млн), семена льна (97 млн) и кукуруза (95 млн).

Основные покупатели российского продовольствия в ноябре 2021 года - Турция (512 млн долларов), Египет (306 млн), Китай (291 млн), Казахстан и Нидерланды (по 279 млн), Иран (247 млн), Республика Корея (218 млн), Беларусь (160 млн) и Япония (145 млн).

Наибольший рост поставок в натуральном выражении зафиксирован в экспорте зернобобовых (в 2,2 раза к ноябрю 2020 года), говядины (в 2,1 раза), маргарина и аналогов (+93%), ракообразных (+91%), сахара (+59%), рыбного филе (+54%), безалкогольных напитков (+53%), обработанного зерна (+41%), семян льна (+31%) и пива (+28%).

Резкий рост поставок говядины за рубеж объясняется большой работой Россельхознадзора и экспортеров по открытию рынков, говорит гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Неплохо продается наша говядина во Вьетнам, ОАЭ, Китай, Казахстан. Но, во-первых, такой скачок был от низкой базы. А во-вторых, дальнейший рост ограничен нашими возможностями. На внутреннем рынке наблюдается дефицит говядины. Сырья (поголовья крупного рогатого скота) для производства качественного продукта не хватает самим. Поскольку наша говядина недешевая, конкурировать, например с Бразилией, Уругваем или Украиной, нам сложно. А по премиальной говядине сегодня в России пока только два игрока могут обеспечить стабильные объемы и качество. Поэтому поставки российской говядины могут прирасти только примерно на 30%, оценивает эксперт.

Существенный рост экспорта зернобобовых (гороха, нута и т.п.) обусловлен высоким урожаем, повышенным мировым спросом на дешевый растительный белок взамен дорогого животного и снижением поставок зернобобовых со стороны Канады, поясняет генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Также в ноябре 2021 года наблюдалось восстановление поставок рыбы после сокращения экспорта в Китай в конце 2020 года. Но в основном рекорд стал возможным благодаря росту мировых цен на продовольствие. При этом в ближайшее время они будут, скорее всего, снижаться. И значит, рост российского экспорта продовольствия в деньгах будет более скромным, если вообще будет, считает эксперт. Кроме того, в первой половине 2022 года Россия не сможет экспортировать много зерна из-за невысокого урожая 2021 года вкупе с экспортными квотами и пошлинами. А основу нашего экспорта продовольствия как раз составляют зерно, а также растительные масла и рыба, на которые вместе приходится около 70%.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе-ноябре 2021 года доля продовольственных товаров и сырья для их производства в российском экспорте составила 7,3%. По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 22,1% (в первую очередь из-за роста мировых цен на продовольствие), а физические объемы снизились на 9%. Наибольший рост в 2021 году показали молоко и сливки (23,2%), сыры и творог (18,8%), мясо свежее и мороженое (15,4%). При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженой (минус 15,4%), масла подсолнечного (14,8%), ячменя (13,5%), пшеницы и меслина (10,8%).

Ранее в РЭЦ сообщили, что в 2021 году Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 36% по сравнению с 2020 годом. Ожидается, что по итогам года общая сумма превысит 191 млрд долларов, что станет историческим рекордом.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Михаил Загайнов

Тем временем

Зачем нужно развивать экспорт продовольствия

По подсчетам Центра агроаналитики при минсельхозе, Россия входит в топ-5 стран по площади пашни (после Китая, США и Индии). У нас находится 8% пахотных земель мира. Но доля России в мировом производстве продукции АПК составляет всего 2%. Потенциал для развития растениеводства и животноводства огромен. Ведь каждый сантиметр нашей пашни может давать прибыль.

При этом, например, зерна или масличных в стране выращивается уже гораздо больше внутренних потребностей. Зерна мы съедаем в разном виде около 80 млн тонн, а урожай получаем 120-135 млн тонн. То же самое со свининой или мясом птицы, которых в стране производится под завязку. Единственная возможность дальнейшего увеличения производства - экспорт. Отправляя лишнее за рубеж, российские аграрии зарабатывают хорошие деньги, вкладывают их в развитие производства, создают новые рабочие места. А новые сотрудники за зарплату покупают больше того же хлеба, мяса, телевизоров, квартир - экономика развивается.

К тому же надо учитывать, что даже из той же курицы россияне любят разные ее части в разной степени: мы предпочитаем свежие голень или бедра, но вряд ли будем есть лапки, которые на ура идут в Китай. И здесь "включается" та же схема: продали больше - заработали больше - платежеспособный спрос увеличился - экономика развивается.

Экспорт не менее важен и для той продукции, которой мы производим недостаточно для своих потребностей. Например, нам не хватает собственной говядины, при этом экспорт ее растет. Дело в том, что качественная говядина от мясных пород - недешевое удовольствие. Правильно вырастить бычка долго и дорого. Согласитесь, говядину мы покупаем гораздо реже, чем более доступные свинину или курицу. При этом наша премиальная говядина востребована на зарубежных рынках, где могут заплатить за нее столько, сколько за нее просят. Так почему ее не отправлять за рубеж, если на родине спрос на нее невысок? Заработаем денег на экспорте - инвестируем в технологии - сможем производить говядину дешевле, откроем новые предприятия, сотрудники которых смогут позволить себе купить больше этого мяса.