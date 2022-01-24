РПЦ переводит все массовые мероприятия в храмах Москвы в онлайн

В православных храмах столицы усилили контроль за соблюдением профилактических санитарных мер. Все массовые мероприятия в приходах и монастырях настоятелям и игуменам рекомендовано перевести в онлайн-формат. Это решение связано со значительным ростом заболеваемости COVID-19.

- В связи с заметным ростом заболеваемости настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия, в которых содержится предписание о необходимости подробного исполнения всех установленных мер, связанных с ограничениями, в том числе наблюдение за сотрудниками с точки зрения состояния их здоровья, - цитирует ТАСС сообщение председателя информационной комиссии Московской епархии, священника Александра Волкова.

Занятия в воскресных школах в тех храмах, где большое количество учащихся и не вполне приспособленные для этого помещения, также рекомендовано ограничить или перевести в онлайн-формат, уточнил Волков. Любые другие занятия и встречи в храмах также предложено "перенести в онлайн-формат с тем, чтобы ограничить пересечение людей".