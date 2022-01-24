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24.01.2022,  
12:52
Текст:  Алексей Моисеев

Самая редкая и необычная модификация Т-72 была создана в Румынии

Танк Т-72 с конца 70-х годов начал массово поступать на вооружение армий стран Варшавского договора и дружественных Советскому Союзу государств.
Фото: Tank_man / youtube.com Фото: Tank_man / youtube.com
Фото: Tank_man / youtube.com

В некоторых из них, например, в Польше, Чехословакии и Индии, было организовано лицензионное производство.

В Югославии выпускалась собственная версия, получившая обозначение М-84. Также их планировалось собирать в Ираке и в Северной Корее.

Сухопутные войска Румынии в 1979 году получили батальон "семьдесят вторых" - всего три десятка штук. Это были машины самой первой экспортной модификации - с монолитной броней башен и оптическими дальномерами.

Возможно, поставки, в том числе и более совершенных образцов, продолжились бы позже, но сотрудничество в этом направлении было полностью прекращено. Как предполагают сейчас, одной из причин могла стать поступившая в начале 80-х годов в Москву информация о сделке Румынии с Китаем по отправке в последний одного из недавно полученных Т-72.

Там танк прошел полный цикл испытаний, и многие из подсмотренных технических решений, примененных в ходовой части и в вооружении, взяли на вооружение при разработках боевых машин КНР нового поколения.

В Румынии, в свою очередь, на основе Т-72 также решили создать собственный вариант - TR-125. Работы над ним начались в 1984 году.

Главное отличие от исходного образца заключалось в семиопорной ходовой части с новыми катками и измененных гусеничных лентах. Был установлен новый дизельный двигатель мощностью 900 л.с. Башня осталась старой со 125-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ, в то же время доработали прицелы, получившие лазерные дальномеры. Вместо зенитного пулемета НСВТ "Утес" появился производимый по лицензии ДШКМ.

Фото: 玄史生 / wikimedia.org
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Все эти изменения сказались на весе танка, который стал составлять 50000 кг. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч.

Всего успели сделать пять экземпляров, дальнейшие работы были прекращены из-за случившихся политических катаклизмов. В результате местной военной промышленности пришлось улучшать уже имевшийся в войсках TR-85, признанный военными экспертами "худшим танком" НАТО.

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