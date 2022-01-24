Самая редкая и необычная модификация Т-72 была создана в Румынии

Танк Т-72 с конца 70-х годов начал массово поступать на вооружение армий стран Варшавского договора и дружественных Советскому Союзу государств.

В некоторых из них, например, в Польше, Чехословакии и Индии, было организовано лицензионное производство.

В Югославии выпускалась собственная версия, получившая обозначение М-84. Также их планировалось собирать в Ираке и в Северной Корее.

Сухопутные войска Румынии в 1979 году получили батальон "семьдесят вторых" - всего три десятка штук. Это были машины самой первой экспортной модификации - с монолитной броней башен и оптическими дальномерами.

Возможно, поставки, в том числе и более совершенных образцов, продолжились бы позже, но сотрудничество в этом направлении было полностью прекращено. Как предполагают сейчас, одной из причин могла стать поступившая в начале 80-х годов в Москву информация о сделке Румынии с Китаем по отправке в последний одного из недавно полученных Т-72.

Там танк прошел полный цикл испытаний, и многие из подсмотренных технических решений, примененных в ходовой части и в вооружении, взяли на вооружение при разработках боевых машин КНР нового поколения.

В Румынии, в свою очередь, на основе Т-72 также решили создать собственный вариант - TR-125. Работы над ним начались в 1984 году.

Главное отличие от исходного образца заключалось в семиопорной ходовой части с новыми катками и измененных гусеничных лентах. Был установлен новый дизельный двигатель мощностью 900 л.с. Башня осталась старой со 125-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ, в то же время доработали прицелы, получившие лазерные дальномеры. Вместо зенитного пулемета НСВТ "Утес" появился производимый по лицензии ДШКМ.

Все эти изменения сказались на весе танка, который стал составлять 50000 кг. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч.

Всего успели сделать пять экземпляров, дальнейшие работы были прекращены из-за случившихся политических катаклизмов. В результате местной военной промышленности пришлось улучшать уже имевшийся в войсках TR-85, признанный военными экспертами "худшим танком" НАТО.