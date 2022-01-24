Сенатор Цеков: Напряженностью на Украине США хотят поднять ставки в переговорах с РФ

США пытаются "поднять ставки" в переговорах с Россией по гарантиям безопасности за счет нагнетания напряженности на Украине, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Они нагнетают напряженность на Украине для "повышения ставок" в переговорном процессе с Россией по безопасности", - сказал Цеков РИА Новости.

По словам политика, Москва наоборот предлагает снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном, обеспечить безопасность не только для себя и в Европе, но и для мирового сообщества. "Руководители государств должны предупреждать любые войны, это ответственная позиция", - подчеркнул сенатор.

Кроме того, по мнению Цекова, эвакуация части американской дипмиссии из Киева может свидетельствовать о подготовке Западом военной провокации.