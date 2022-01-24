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24.01.2022 21:24
Рубрика: В мире

СМИ: Президент Буркина-Фасо подал в отставку на фоне протестов и мятежа

Текст: Юрий Когалов

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе ушел в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Официально эта информация пока не подтверждена. Однако поднявшие мятеж в стране военные также утверждают, что глава государства больше не исполняет свои обязанности.

Фото: istock
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Ранее сегодня в различных СМИ появлялась информация об аресте президента Буркина-Фасо и ряда членов правительства военными (потом она опровергалась), о неудавшемся покушении на жизнь Каборе. Возле резиденции главы государства была слышна стрельба.

По некоторым данным, мятеж военных возглавляет подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Ранее они потребовали отставки Каборе, который в ответ призвал сложить оружие и путем диалога урегулировать противоречия.

Тем временем в Москве выразили озабоченность осложнением внутриполитической обстановки в африканской стране. "Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД РФ, россияне во время протестных акций и беспорядков в этой стране не пострадали. "Рекомендуем россиянам временно воздержаться от поездок в Буркина-Фасо, не вызванных острой необходимостью", - отметили на Смоленской площади.

В мире Африка Буркина-Фасо

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