Новости

В Туве введут жесткие ограничения из-за роста случаев COVID-19 10:51
В Подмосковье тестируют систему контроля усталости водителей такси 10:45
Стало известно о новой российской противокорабельной ракете 10:44
Составлен рейтинг "безналичных" регионов в России 10:41
В Швеции дрон санитарной авиации приняли за разведывательный беспилотник России 10:41
В ЕЭК утвердили повестку встречи премьер-министров стран ЕАЭС 10:40
Мужчина ограбил салон сотовой связи в Подольске на 1 млн рублей 10:39
Япония планирует усилить ограничения еще в 18 регионах страны 10:36
Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов под Ростовом 10:31
The Times: В Британии опасаются, что Россия ограничит поставки газа из-за санкций 10:21
Минздрав Финляндии выступил против ковид-паспортов 10:15
В Якутии объявили добровольную мобилизацию врачей и медсестер 10:07
Глава Сербии обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в стране 09:54
Дрон "Охотник" с плоским соплом взлетит летом 09:41
Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши 09:16
Швейцарской компании грозит штраф за отказ раскрыть данные по запросу ФАС 09:15
Под Рязанью три человека погибли в ДТП с электричкой 09:11
Российский экспорт продовольствия установил исторический рекорд 09:01
На Камчатке стая бездомных собак напала на 8-летнего мальчика 08:20
В Москве запустили проект по обучению правильному уходу за родственниками 08:13
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница 07:07
Иммунолог: В планетарном масштабе пандемия может закончиться в 2022 году 06:38
Противники обязательной вакцинации вышли на акцию протеста в Вашингтоне 05:53
В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке 05:35
Во Владивостоке "заминировали" университет, студентов эвакуируют 05:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 10:41
Рубрика: Экономика

Составлен рейтинг "безналичных" регионов в России

Текст: Василий Кошкин
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Доля безналичных расходных операций в России в четвертом квартале 2021 года впервые превысила отметку в 60%. При этом по итогам года в целом она составила 59,3%, говорится в совместном исследовании лаборатории "СберИндекс" и "Платформы ОФД".

Фото: iStock
Вытеснит ли окончательно безнал бумажные деньги

По прогнозам экспертов, через пять лет доля безналичных платежей может вплотную приблизиться к 85% от расходных операций по картам.

В четвертом квартале 2021 года наибольшая доля безналичных платежей была зафиксирована в Ненецком автономном округе (73,9%), Якутии (68,9%) и Карелии (68,8%). Лидером по увеличению доли безналичного оборота стала Республика Тыва (плюс 8,4% за год).

В регионах Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СФО Тыва СЗФО Ненецкий АО ДФО Якутия СЗФО Карелия

Главное сегодня

Названа величина банковского вклада, с которого придется платить налог
В МИД РФ заявили, что ждут письменный ответ США по гарантиям безопасности
Кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против РФ
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
Генетик Исаев: Штамм "омикрон" проникает в организм через глаза
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф