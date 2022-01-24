Составлен рейтинг "безналичных" регионов в России

Доля безналичных расходных операций в России в четвертом квартале 2021 года впервые превысила отметку в 60%. При этом по итогам года в целом она составила 59,3%, говорится в совместном исследовании лаборатории "СберИндекс" и "Платформы ОФД".

По прогнозам экспертов, через пять лет доля безналичных платежей может вплотную приблизиться к 85% от расходных операций по картам.

В четвертом квартале 2021 года наибольшая доля безналичных платежей была зафиксирована в Ненецком автономном округе (73,9%), Якутии (68,9%) и Карелии (68,8%). Лидером по увеличению доли безналичного оборота стала Республика Тыва (плюс 8,4% за год).