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24.01.2022 18:50
Рубрика: В мире

Спекуляции и нагнетание военной истерии рушат украинскую экономику

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
В понедельник утренний эфир мало отличался от аналогичных на украинском телеканале "1+1" Коломойского и каналах его коллеги по олигархическому цеху Виктора Пинчука. Везде хор экспертов в вышиванках и пиджаках отгоняют от себя и Украины "зраду": ожидают "санкций из ада" для России, призывают не волноваться за американских дипломатов, ожидают от выходящего с каникул парламента "укрепления обороноспособности", рисуют картины "победоносного отпора".
По поводу того, чем исполняет на пианино гимн Украины стоящий со спущенными штанами будущий президент Владимир Зеленский, ходит немало шуточек. Фото: vesti.ru По поводу того, чем исполняет на пианино гимн Украины стоящий со спущенными штанами будущий президент Владимир Зеленский, ходит немало шуточек. Фото: vesti.ru
По поводу того, чем исполняет на пианино гимн Украины стоящий со спущенными штанами будущий президент Владимир Зеленский, ходит немало шуточек. Фото: vesti.ru

О том, что спекуляции и нагнетание военной истерии, исходящее от тех самых западных партнеров, рушит украинскую экономику и карточная система распределения товаров первой необходимости уже стоит на повестке, - не вспоминает никто. Да и в целом, по коллективному мнению украинских патриотов, эвакуация дипломатов - это все равно происки "кремлевской пропаганды". В этот иллюзорный мир украинский телезритель погружается до вечера, где на смену утренним экспертам придут депутаты Рады - и чтобы "вколототь" зрителям очередную бустерную дозу патриотизма.

Фото: Иван Николаев/ТАСС
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Альтернативное мнение присутствует только на оппозиционных телеканалах, где замечают, что европейцы уезжать из Киева не собираются, и рассуждают о том, как Украине встретить весну без газа и денег на его покупку. Но эти каналы уже изгнаны президентом Зеленским из украинского эфира и вещают только в интернете. "Внешнее управление переводят на дистанционку" - так отреагировал на сообщения о начале эвакуации посольств США, Великобритании и Австралии из Киева депутат Верховной рады Максим Бужанский. И этим высказыванием исчерпал весь спектр комментариев украинских экспертов по этому поводу.

Спекуляции и нагнетание военной истерии рушат украинскую экономику

Отъезд дипломатов стал всего лишь продолжением личного мнения сонма украинских экспертов, выступавших вчера в утренних эфирах главных киевских телеканалов. Вот программа "Сегодня. Утро" на телеканале "Украина-24", принадлежащем олигарху Ахметову.

Некий военный эксперт по телефону призывает всех успокоиться - мол, союзники нас не бросают и на самом деле никуда не уезжают, а просто подают некий сигнал "агрессору". Его сменяет человек, который рассказывает, что поставки оружия - это куда важнее собирающих чемоданы дипломатов, и говорят о поддержке Украины гораздо больше. Третий на основании своих "источников" анализирует состояние российской армии и приходит к выводу, что армия украинская сильнее своим "казацким духом", обязательно перейдет в контратаку, и поэтому дипломаты уезжают зря. Его мнение, кстати, совпадает по настроению с официальным заявлением МИД Украины.

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