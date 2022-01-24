США хотят заменить в Европе российский газ катарским СПГ

США пытаются договориться с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу взамен российского трубопроводного газа. Это может восприниматься как подготовка к западным санкциям против России, которые затронут сырьевой экспорт. При этом и Катару, и европейцам понятно, что экономически такое решение выгодно только США, а цены на газ будут расти и в Европе, и в Азии.

Для России экспорт газа - второй по объемам источник доходов бюджета после нефти и нефтепродуктов. В 2021 году поставки газа принесли в казну больше 16 млрд долларов (более 5% от бюджета РФ на 2022 год). Доля российского трубопроводного газа на рынке Европы более 30% (185 млрд кубометров в 2021 году). И, соответственно, не совсем понятно, почему третья сторона решает будущее наших отношений.

Вмешательство США в энергетическую политику Европы никогда не заканчивалось для стран Старого Света ничем хорошим. Самый яркий недавний пример - остановка строительства "Северного потока-2" в 2019 году. Самый глобальный пример в истории - сокращение плановых мощностей газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" вдвое в начале 1980-х годов. Тогда американцы обещали завалить Европу дешевым углем из США. Сейчас они предлагают СПГ, причем речь уже не идет про американский газ. Его потоками власти США руководить не могут, он продается там, где это более выгодно, поэтому большую часть прошлого года поставлялся на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В прошлом году на экспорт в виде СПГ из Катара было отправлено около 107 млрд кубометров газа, из них приблизительно 80 млрд кубометров ушло на рынок стран АТР. В Европу было отправлено чуть менее 17 млрд кубометров. Это сравнимо по мощности с одной ниткой российского "Турецкого потока".

Если Катар перебросит все свои мощности СПГ на Европу, то сможет заместить чуть более половины российского экспорта, оставив без сырья такие страны, как Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань и других потребителей поменьше. Часть рынков этих стран с удовольствием займет СПГ из США. Азиатское направление для экспорта СПГ чаще всего премиальное. Восполнить весь недостаток катарского газа в АТР сжиженный газ из США не сможет.

Если искусственно перенаправить газ из Азии в Европу, то на азиатских рынках появится дефицит и произойдет резкий рост цен, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Учитывая, что у большинства стран Азии нет особой альтернативы СПГ, это приведет к росту потребления угля в регионе, которого в прошлом году и так не хватало. А это угроза энергетической безопасности и усилиям по снижению вредных выбросов в атмосферу, отмечает Гривач.

Если искусственно перенаправить газ из Азии в Европу, то это может усугубить мировой энергетический кризис

Крупные дополнительные мощности по СПГ в мире появятся не ранее 2025 года, поясняет инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. По его мнению, Катару и у США, чтобы заместить российский газ, придется перенаправить СПГ из Азии, где может сформироваться серьезный дефицит, устранить который не смогут поставки трубопроводного газа из Туркмении и австралийского СПГ. Цены на газ в таком случае улетят в небеса, и уже в Азии наступит серьезный энергетический кризис.

Между тем:

Как сообщил "Газпром", 18 января зафиксирован новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай по "Силе Сибири". Газопровод был запущен в 2019 году. В 2021 году по нему было поставлено более 14 млрд кубометров газа. "Сила Сибири" выйдет на проектную мощность поставок в 38 млрд кубометров к 2025 году. В год Китай потребляет около 360 млрд кубометров газа.