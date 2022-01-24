Стали известны планы Apple на текущий год

По словам эксперта, осенью Apple представит "самый широкий набор новых продуктов". В частности, покажут четыре новых iPhone, бюджетный MacBook Pro, компьютер iMac, обновленный MacBook Air, новую версию AirPods Pro, три версии Apple Watch, недорогой iPad и iPad Pro.

Кроме того, Гурман отметил, что в марте или апреле компания покажет новое поколение iPhone SE. Инсайдер добавил, что не верит в презентацию нового iPad Pro весной.