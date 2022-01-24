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Стали известны планы Apple на текущий год

Текст:   Иван Черноусов
24.01.2022,  
12:02
Компания Apple планирует выпустить сразу несколько новых устройств осенью. Об этом пишет издание 9to5mac со ссылкой на аналитика Bloomberg Марка Гурмана.
Фото: AP Photo/Vincent Yu Фото: AP Photo/Vincent Yu
Фото: AP Photo/Vincent Yu

По словам эксперта, осенью Apple представит "самый широкий набор новых продуктов". В частности, покажут четыре новых iPhone, бюджетный MacBook Pro, компьютер iMac, обновленный MacBook Air, новую версию AirPods Pro, три версии Apple Watch, недорогой iPad и iPad Pro.

Кроме того, Гурман отметил, что в марте или апреле компания покажет новое поколение iPhone SE. Инсайдер добавил, что не верит в презентацию нового iPad Pro весной.

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