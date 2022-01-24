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24.01.2022 08:30
Рубрика: Культура

Стася Милославская рассказала "РГ" о съемках в сериале Netflix "С холода"

Текст: Сусанна Альперина
Шпионский триллер с тремя российскими актрисами - Стасей Милославской, Аленой Хмельницкой и Маргаритой Левиевой "С холода" (In from the cold) выходит на Netflix 28 января. Шоураннером и продюсером сериала стал Адам Гласс ("Сверхестественное", "Мыслить как преступник: За границей", "Чи").

По сюжету американская мать-одиночка проводит с дочерью каникулы в Европе, когда внезапно ее берет в тиски ЦРУ. Спецслужбы заставляют ее вернуться к давно похороненному прошлому сотрудницы КГБ, когда она в ходе секретного эксперимента получила сверхспособности. После череды безумных кровавых событий Дженни (Маргарита Левиева), подозревая, что кто-то с точно такими же возможностями угрожает невинным людям, решает остановить злодея. Иначе она рискует потерять и свою семью, и новую жизнь.

Фото: kinopoisk.ru
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Стася Милославская рассказывает о своей героине Ане следующее: "Она - секретный агент с суперспособностями. Наверное, больше сказать не могу, чтобы не спойлерить, отмечу, что на моей памяти это первый проект, когда из спецагентов не делают каких-то хрестоматийно плохих людей. Этот сериал о любви и о выборе. Коротко сюжет можно сформулировать так: мать-одиночка приезжает с дочкой на каникулы в Мадрид и попадает к агентам ЦРУ, которые говорят, что знают, кто она такая и что у нее было в прошлом. Вот за прошлое отвечает уже моя героиня".

Обозреватель "РГ" спросила Стасю Милославскую о том, что значит сниматься в оригинальном проекте самого большого онлайн-кинотеатра в мире Netflix. Причем не в таком, который в рамках сотрудничества снимается в нашей стране, а - мирового уровня. Такие случаи работы актеров у нас пока редки, но радует, что они есть.

"Скажем так, никогда в разговорах команды или режиссеров не звучало: "Это же Netflix, надо постараться", - смеется Стася Милославская. Все старались просто потому, что любят свою работу и ответственно к ней подходят. Я не видела ни одного артиста, который вышел бы на съемочную площадку, не зная текст, например. А еще все сцены мы заранее репетировали, обговаривали с режиссерами задолго до съемочного дня. Чувствовала ли я двойную ответственность? В какой-то степени, конечно, но вновь не потому, что это именно Netflix, а потому, что нужно было реализовать режиссерские задачи, поставленные передо мной на чужом языке. Поначалу я очень боялась не понять, но чуть позже расслабилась, осознала, что никто не требует от меня идеального английского и все пошло намного легче. Наверное, только сейчас, перед премьерой, я чувствую то, о чем вы говорите: представить себе, что в один день проект, в котором ты участвуешь, выходит в 190 странах и на 35 языках - это что-то невероятное и очень волнительное".

Также в сериале, в котором 8 серий по 50 минут снимались Силлиан О'Салливан ("Чанси"), Чарльз Брайс ("Крис"), Лидия Флеминг ("Бекка") и другие.

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