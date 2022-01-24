Раскрыта интригующая тайна древнеегипетской "беременной мумии"

Польские археологи из исследовательского Варшавского проекта мумий раскрыли одну из самых интригующих тайн так называемой "Таинственной леди". Сканирование показало, что плод в утробе умершей тысячелетия назад древнеегипетской женщины сохранился благодаря процессу естественной консервации.

О новом исследовании сообщает Science Alert. В прошлом году польские ученые обнародовали поистине сенсационное открытие - впервые была обнаружена древнеегипетская мумия беременной женщины. В Древнем Египте в подавляющем большинстве случаев в процессе мумификации из тела умершего извлекались мозг и внутренние органы. Однако в данном случае в теле сохранился плод, причем степень его сохранности оказалась достаточно высокой.

Личность мумифицированной женщины остается загадкой для ученых, поэтому они назвали ее "Таинственной леди". Неизвестно, кем она была и по какой причине умерла чуть более 2000 лет назад. Тайной до последнего времени было и то, каким образом сумел сохраниться плод. Согласно новому исследованию Варшавского проекта мумий, эмбрион сохранился за счет окисления тела женщины по мере его мумификации, то есть это был процесс естественной консервации.

"Плод остался нетронутым и начал, скажем так, "мариноваться", - пишут исследователи. - Это не самое эстетичное сравнение, но оно в целом хорошо передает идею".

Свою роль сыграли и материалы, которые использовались при мумификации тела. В частности, применялась солевая смесь натрон, которую собирали со дна пересохшего озера. При бальзамировании тела она ограничивала доступ воздуха к внутренним органам, то есть и кислорода. В результате плод оказался практически полностью герметизированным.

При этом на него влияли внутренние окислительные процессы, которые должны были происходить внутри тела "Таинственной леди" с течением времени. Они деминерализовали нежные кости плода, поэтому таковых на снимках, полученных при сканировании мумии, найти не удалось. Это не позволило ученым идентифицировать пол ребенка.

В целом, как отмечают исследователи, изученный ими процесс напоминает естественный процесс, происходящий в торфяных болотах, где очень кислая среда "маринует" мягкие ткани, но деминерализует кости.