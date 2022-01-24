The Times: В Британии опасаются, что Россия ограничит поставки газа из-за санкций

По словам источников газеты, этот вопрос рассматривался на специальной встрече министров с экспертами, и последние предупредили членов правительства, что страна может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин. Как обращает внимание издание, многие континентальные европейские страны зависят от голубого топлива из РФ, и резкое снижение поставок в ответ на экономические санкции может усугубить и так непростую ситуацию в области энергетики.

Напрямую на Соединенном Королевстве сокращение поставок скажется не слишком сильно, из России она получает только три процента импортируемого газа. Однако Британию не минует рост цен на сырье. А производители СПГ будут выбирать те страны, которые смогут предложить наиболее выгодные условия, Европе придется конкурировать Азией, что будет непросто.

Как обратил внимание представитель британского правительства, "нынешняя энергетическая ситуация связана с высокими мировыми ценами на газ, а не с вопросом надежности поставок".

Стоит отметить, что более двух десятков британских энергетических компаний в конце прошлого года объявили о банкротстве из-за рекордно высоких цен на газ. Власти страны были вынуждены приступить к разработке мер помощи предприятиям.