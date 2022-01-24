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Умер создатель "Валериана" и дизайнер "Пятого элемента" Мезьер

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    24.01.2022, 11:14
Текст:   Олег Усков

23 января на 84-м году жизни умер французский художник Жан-Клод "Мези" Мезьер. Мези вместе со своим другом детства создали чудесный долгоиграющий комикс-космооперу "Валериан и Лорелин", оказавший огромное влияние на сайфай-масскульт вплоть до "Звездных войн". Плюс в своей бесконечной любви к этим историям то и дело распинался Люк Бессон. Что в конечном итоге вылилось в его ярчайший и изобретательный, но сдержанно принятый опус "Валериан и город тысячи планет", с оригинальными комиксами, впрочем, общего имеющий довольно мало. Кроме того в 2007-2008 выходил анимационный сериал Valérian & Laureline.

О кончине художника передает Le Soleil со ссылкой на издателя Мези, причину смерти не указав.

Мезьер родился в 1938-м в Иль-де-Франс. Трудился иллюстратором. На почве увлечения Диким Западом в 60-е уехал в США и работал там ковбоем, что после оказало, естественно, влияние. Вернувшись на родину, занялся своим опус магнум - "Валерианом".

Комикс начал выходить в 67-м и насчитывает порядка двадцати томов, кроме того - массу побочных продуктов, вроде энциклопедий миров Мези. Небольшая их часть официально выходила на русском в отличенном издании.

Также Мези помогал Бессону с дизайном "Пятого элемента" и участвовал в создании "Трудно быть богом" Петера Фляйшмана. Правда, наработки Мезьера в окончательный вариант ленты не попали.

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