Умер создатель "Валериана" и дизайнер "Пятого элемента" Мезьер

23 января на 84-м году жизни умер французский художник Жан-Клод "Мези" Мезьер. Мези вместе со своим другом детства создали чудесный долгоиграющий комикс-космооперу "Валериан и Лорелин", оказавший огромное влияние на сайфай-масскульт вплоть до "Звездных войн". Плюс в своей бесконечной любви к этим историям то и дело распинался Люк Бессон. Что в конечном итоге вылилось в его ярчайший и изобретательный, но сдержанно принятый опус "Валериан и город тысячи планет", с оригинальными комиксами, впрочем, общего имеющий довольно мало. Кроме того в 2007-2008 выходил анимационный сериал Valérian & Laureline.

RIP Jean-Claude Mézières, the French illustrator who has inspired many artists and filmmakers.



He created, with Pierre Christin, Valérian and Laureline, which became Valerian and the City of a Thousand Planets (2017).

He worked on The Fifth Element too (1997). He was 83. #TSSN pic.twitter.com/S0KC70V2rl — The Spaceshipper 🚀 (@TheSpaceshipper) January 23, 2022

О кончине художника передает Le Soleil со ссылкой на издателя Мези, причину смерти не указав.

Мезьер родился в 1938-м в Иль-де-Франс. Трудился иллюстратором. На почве увлечения Диким Западом в 60-е уехал в США и работал там ковбоем, что после оказало, естественно, влияние. Вернувшись на родину, занялся своим опус магнум - "Валерианом".

Комикс начал выходить в 67-м и насчитывает порядка двадцати томов, кроме того - массу побочных продуктов, вроде энциклопедий миров Мези. Небольшая их часть официально выходила на русском в отличенном издании.

Также Мези помогал Бессону с дизайном "Пятого элемента" и участвовал в создании "Трудно быть богом" Петера Фляйшмана. Правда, наработки Мезьера в окончательный вариант ленты не попали.