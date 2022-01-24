В Бангладеш назвали насморк самым распространенным симптомом "омикрона"

В Бангладеш почти три четверти - 73 процента - всех заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" жаловались на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам.

По его словам, головные боли наблюдались у 68 процентов пациентов, еще 64 процента сообщили об усталости. Кроме того, 60 процентов заразившихся "омикроном" жаловались на чихание или боли в горле, а 44 процента - на кашель, передает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Ислам подчеркнул, что важно обращать внимание на все эти симптомы "омикрона", поскольку они похожи на проявления сезонного гриппа.

За все время пандемии коронавируса в Бангладеш заболели почти 1,7 миллиона человек. Жертвами COVID-19 стали более 28 тысяч человек.