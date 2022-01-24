В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению

Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению в Донбассе. Об этом, как передает Донецкое агентство новостей, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне так называемой "операции объединенных сил", мероприятий по подготовке к наступлению", - отметил он. По словам Басурина, в ряде подразделений ВСУ приостановлены отпуска, всем командирам приказано находиться в пунктах временной дислокации. Разведка ДНР получила сведения о формировании на Украине механизированных бригад и направлении их в Донбасс, уже зафиксирована переброска экипажей танков и артиллерийских расчетов к населенным пунктам возле линии соприкосновения, а также военнослужащих, прошедших подготовку у британских инструкторов.

Как заявил Басурин, "акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных Республик не останутся без соответствующей реакции". По его словам, ВСУ может быть нанесен "невосполнимый ущерб", после которого армия уже не сможет восстановиться. В связи с этим он призвал украинских военнослужащих "отказаться от участия в боевых действиях и выполнения преступных приказов своего командования".