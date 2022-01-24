В Европе закупают российскую нефть, чтобы заменить дорогой газ

Российская нефть Urals бьет многолетние ценовые рекорды, обгоняя эталонный сорт Brent, к которому обычно торгуется с дисконтом в 1-3 доллара. Об этом свидетельствуют данные ценового агентства Argus.

Впервые с 2014 года стоимость Urals превысила 90 долларов за баррель, а эту отметку с того же времени сорт Brent преодолеть пока так и не смог. Для отечественных компаний, как и для бюджета страны, в такой ситуации только плюсы. Компании получают большую прибыль, бюджет пополняется из расчета цены Urals - 44,2 доллара за баррель, а остальные доходы от экспорта нефти идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Большинство факторов подорожания российской нефти в Европе связано с политикой, но основная причина все же имеет исключительно экономический характер. Она заключается в европейском энергетическом кризисе. Как уточнил аналитик "ФИНАМ" Александр Потавин, в Европе этой зимой вырос спрос на мазут, который, в свою очередь, разгоняли высокие цены на газ. Дело в том, что при сильно подорожавших ценах на газ часть потребителей перешла на использование мазута в качестве печного топлива. А он производится на европейских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) именно из тяжелой российской нефти марки Urals.

Аналогичное мнение высказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. При сегодняшних ценах на газ использование мазута для отопления в Европе оказывается более выгодным экономически. Если не произойдет существенного снижения цен на газ, премия Urals к Brent может сохраниться до окончания отопительного сезона в Европе, считает эксперт.

Еще одной причиной подорожания российской нефти стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, а именно - атака йеменских повстанцев нефтяных объектов в ОАЭ, поясняет руководитель направления "Декарбонизация и климатическая политика" Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко. Сама по себе атака не вызвала дефицита нефти на рынке, однако породила беспокойство, что таковой возможен, а по качеству нефть ОАЭ сходна с Urals, уточняет Грушевенко.

Также жесткая риторика между РФ, США и НАТО вызвала опасения, что поставки нефти из России могут быть затруднены. А трейдерам надо свои обязательства выполнять, поэтому лучше купить нефть дороже, но быстро, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов "Универ Капитал" Артем Тузов.

И, наконец, еще одной из причин подорожания российской нефти стал уход с рынка мелких трейдеров, занимавшихся поставкой на НПЗ Восточной Европы нефти из Беларуси, считает генеральный директор консалтинговой компании Bright Денис Абакумов. Он уточнил, что в обход правительственных соглашений зачастую излишки российской нефти, поставляемой в Беларусь по внутренним ценам, шли в Европу. За последний год рынок постепенно переформатировался, сказались санкции и запреты.

С этими же причинами связано то, что Urals обогнал по цене эталонную марку Brent. В этой ситуации нет ничего необычного, такое уже случалось, и уж тем более она не свидетельствует о том, что российская нефть претендует на место эталонного сорта нефти, стоимость которого используется при установке цен для других сортов нефти. Таковыми сейчас считаются североморский сорт Brent, американская нефть WTI и ближневосточная марка Dubai Crude.

В отличие от Brent, цена которого формируется на свободном рынке и значительная часть поставок происходит по биржевым ценам, Urals в основном продается по долгосрочным контрактам (с привязкой к Brent), уточняет Танурков. Рынок фьючерсов на Urals существует только в России и является низколиквидным, доля поставок Urals по биржевым ценам незначительна. При этом покупатели и продавцы Urals пока мало заинтересованы в развитии фьючерсного рынка на Urals, что препятствует превращению Urals в полноценный эталонный сорт, считает эксперт.

По словам Потавина, несколько лет назад правительство РФ совместно с нефтяными компаниями и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей проводило работу над становлением марки Urals в качестве эталона. Этому способствовал факт, что в объемах добычи нефть марки Brent на порядок меньше, чем Urals. Требования к эталонному сорту включают стабильное качество, надежность поставок, долгосрочные объемы добычи, узнаваемость и наличие значительного количества потребителей этого сорта нефти. Многие из этих признаков есть у нефти Urals. Однако помимо этого есть еще ряд требований, связанных с биржевой торговлей, по которым Urals не соответствует эталонному сорту.

На разных направлениях поставок (через Балтийские и Черноморские порты) у Urals отличаются качественные характеристики. Например, по содержанию серы от 1,3 до 1,8%. Причем еще 10 лет назад значение 1,3% было максимальным для этого сорта нефти. Это происходит из-за того, что доля тяжелой сернистой нефти в общероссийской добыче выросла, а сорт Urals получается путем смешивания нефти Западной Сибири, Урала и Поволжья.