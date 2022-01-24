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24.01.2022 21:22
Рубрика: В мире

В Германии представители католической церкви совершили коллективный каминг-аут

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
Впервые в истории католической церкви 125 ее представителей в Германии совершили коллективный каминг-аут, публично объявив о своей гомосексуальности. Как сообщило немецкое издание Die Welt, среди тех, кто заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации, есть не только священники, но и пасторы-референты, руководители католических общин, преподаватели и преподавательницы религиозных школ, сотрудники и сотрудницы церковной администрации.

В понедельник они объявили о создании общественного движения "OutInChurch", участники которого настаивают на изменении церковного трудового законодательства: чтобы сексуальная ориентация и гендерная идентичность не могли стать основанием для увольнения. Кроме того, они требуют, чтобы из церковного учения были удалены заявления о гендере и сексуальности. По словам участников движения, им больше не должны отказывать в доступе к католическим таинствам и обрядам.

Фото: "Ruscico"
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Католические священники признают в беседах с корреспондентом "РГ", что причины этого события - церковная кадровая политика, сексуальная революция и то, что современные молодые священники не готовы к тому, чтобы жить в отрыве от семьи. Действительно, судя по интервью бывшего польского ксендза Лукаша Кахновича журналу Newsweek, дефицит кадров в католической церкви заставляет иерархов закрывать глаза на нетрадиционную ориентацию будущих семинаристов.

Об этой проблеме прекрасно известно и в Ватикане. В 2018 году вышла книга испанского иеромонаха Фернандо Прадо "Сила призвания", в основу которой положено четырёхчасовое интервью с Папой Франциском о священстве. В ней понтифик прямо говорил о своей обеспокоенности в связи с гомосексуализмом среди священников и подчеркнул, что нельзя принимать в семинарии и монашеские ордена людей нетрадиционной ориентации. Католическая церковь считает, что гомосексуализм противоречит естественному порядку вещей, установленному Богом.

Правда, на грехи простых смертных можно закрыть глаза. Известно, что папа Франциск говорил: "Если человек - гей и обладает доброй волей и стремится к Богу, кто я такой, чтобы судить его?". Но это явно не относится к служителям церкви, и если такие акции, как "OutInChurch", станут массовыми, игнорировать их станет невозможно. Поэтому Ватикану придется, наконец, определиться, как быть дальше: занять решительную позицию и отстранять всех заявивших о своей гомосексуальности священников, или смириться.

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