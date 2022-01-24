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24.01.2022 16:48
Рубрика: Власть

В Госдуме подготовят поправки для решения проблемы с бездомными животными

Текст: Татьяна Замахина
Совет Госдумы поручил подготовить изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Поправки, по его словам, будут подготовлены в течение февраля. Совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами депутаты собираются провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства.

Фото: iStock
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"Речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, - уточнил спикер, - а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов".

Выработкой предложений, уточнил Володин, займется рабочая группа во главе с первым зампредом профильного комитета Владимиром Бурматовым.

Он призвал подписчиков подключиться к обсуждению.

Ранее спикер в своем Telegram-канале прокомментировал трагедию в Забайкалье, где стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Он подчеркнул, что дети не должны быть жертвами бездействия взрослых, однако сводить счеты с животными, уничтожать их - не выход из ситуации. Согласно заключению Володина, представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной. Он предложил рассмотреть упомянутые выше меры, которые позволят сделать подход к решению проблемы системным.

Между тем

Вячеслав Володин на заседании Совета Госдумы поручил до 14 февраля подготовить вопросы от политических фракций и профильных комитетов к отчету правительства РФ, который состоится в весеннюю сессию. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

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