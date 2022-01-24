В Кремле опровергли сообщения о намерении РФ отключить газ Европе

Публикации о том, что Россия может сократить поставки газа в Европу в случае введения новых санкций - вброс, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее такой материал опубликовала газета The Times со ссылкой на британских чиновников.

"Это еще один блестящий пример фейковой истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и провокационных вбросов", - отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что даже в самые нелегкие моменты отношений с Европой Россия "была надежным гарантом энергетической безопасности" этого региона мира и "безупречно выполняла свои контрактные обязательства".