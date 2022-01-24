В Москве пройдет Cyber Security Day 2022

8 февраля 2022 года на площадке Общественной палаты РФ в гибридном формате (офлайн+онлайн) пройдет Форум цифровой безопасности Cyber Security Day 2022 - это международный форум по цифровой безопасности и центральное мероприятие Недели безопасного Рунета - общероссийской кампании, направленной на актуализацию общественного и профессионального обсуждения проблем безопасности в цифровую эпоху.

Основными темами Форума станут: новые практики и нормативные акты, затрагивающие "цифровой контур"; тренды новых угроз; международный подход к безопасности пользователей; проблематика безопасности новых технологий и решений (искусственный интеллект, метавселенные, роботы, дипфейки и т.п.); приватность и персональные данные; вопросы программно-технической и экономической безопасности; влияние контентных проблем на регулирование цифровой среды; обучение детей и интернет и т.д.

К участию приглашаются представители лидеров цифровой экосистемы, общественных организаций, государственных органов, СМИ, все, кто хочет сделать онлайн-среду удобнее и безопаснее не только для общества, но и для себя и своих близких.

Организатором конференции выступает РАЭК. Мероприятие проходит при поддержке РОЦИТ, Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ и приурочено к Международному Дню безопасного Интернета.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации на сайте Форума.