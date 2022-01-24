В Перу эвакуируют туристов из-за схода селя в районе Мачу-Пикчу

Власти муниципалитета Мачу-Пикчу в Перу, где расположен всемирно известный древний город инков, эвакуируют туристов после схода селевого потока. В настоящее время район уже покинули свыше 850 человек.

На месте продолжается удаление мусора, грязи и камней. Ведутся поиски пропавшего без вести одного местного жителя, передает РИА Новости, ссылаясь на агентство Andina. Движение поездов по направлению к Мачу-Пикчу приостановлено.

Подчеркивается, что в результате произошедшего город инков и ведущая к нему древняя дорога - не пострадали.

Мачу-Пикчу - древний город, расположенный на вершине горного хребта на высоте 2400 метров, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мачу-Пикчу является одной из самых известных достопримечательностей Перу. Предположительно, город был возведен в XV веке как резиденция правителя инков. Но в 1532 году все его жители внезапно исчезли, причина этого до сих пор остается загадкой.