В ПФР напомнили, какие нестраховые периоды учитываются в стаже

Время срочной службы в армии, ухода ща ребенком и ухода за нетруспособными учитываются в рабочем стаже, дающем право на получение пенсии. Каждый год подобной деятельности дает 1,8 пенсионного коэффициента, говорится в сообщении, размещенном на странице Пенсионного фонда России во "ВКонтакте".

На сайте ПФР уточняется, что под нестраховыми периодами понимается время, когда гражданин не работает и за него работодатели не отчисляют взносы на обязательное пенсионное страхование, однако пенсионные права на страховую пенсию при этом формируются.

Кроме трех вышеперечисленных условий к нестраховым периодам относятся также:

- период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;

- период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;

период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;

- период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

- период проживания за границей супругов дипломатов (также не более пяти лет).

Следует помнить, что нестраховые периоды засчитываются в стаж только в том случае, если им предшествовали или следовали за ними периоды работы, за которые начислялись страховые взносы в ПФР.

В 2022 году для назначения страховой пенсии по старости нужно иметь не менее 13 лет страхового стажа и 23,4 пенсионных коэффициента.