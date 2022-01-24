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24.01.2022 21:10
Рубрика: Общество

В регионах вводят ограничения, стараясь избежать пятой волны коронавируса

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
В регионах вводят ограничения, чтобы сбить волну "омикрона". О полном локдауне речи не идет - власти пытаются обойтись "малой кровью": переводят часть работников на удаленный режим, вводят дистанционное обучение школьников. Одновременно принимают меры для укрепления медучреждений.
В регионы поступила подростковая вакцина от коронавируса. Фото: Олеся Курпяева В регионы поступила подростковая вакцина от коронавируса. Фото: Олеся Курпяева
В регионы поступила подростковая вакцина от коронавируса. Фото: Олеся Курпяева

Главная нагрузка в эту пятую волну придется на поликлиническое звено, но и больницы ожидают наплыва пациентов - число госпитализаций может начать расти вслед за взрывным ростом зараженных. Поэтому одна из главных сдерживающих мер сейчас - изолировать по максиму всех, кого возможно.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Речь, в частности, об удаленном режиме работы. Вчера сразу несколько регионов объявили о том, что каждый минимум третий работник должен трудиться из дома. Эта мера введена в Орловской, Архангельской, Новгородской, Омской, Челябинской, Свердловской областях, Ингушетии. Ограничение коснется 50% работников в Крыму, Калининградской области, Ямало-Ненецком АО. Москва, где волна "омикрона", как водится, началась раньше всех других регионов, требования к удаленной работе повысила еще неделю назад - и сразу до апреля. Резон понятный: уменьшить контакты людей друг с другом, прежде всего в транспорте, где соблюдение дистанции в часы пик вообще невозможно.

Вторая мера касается детей. О временном переводе школьников на дистанционное обучение объявили в тех же регионах, а также в Липецке, Улан-Удэ, Якутске.

Тотального перевода на дистант пока не предвидится - в Липецке, например, как и в других областных городах, на уроки из дома отправляют классы, когда число заболевших ОРВИ детей превышает 20%. При этом родители сами могут перевести своего ребенка на дистанционное обучение, написав соответствующее заявление.

Ограничиваются и массовые мероприятия. Хотя федеральный закон о QR-кодах отправили на доработку, регионы, которые уже ввели QR-ограничения, пока их не отменяют. В столице, например, большинство театров и концертных залов работают по принципу COVID-free - проверяют наличие QR-кода строго, требуют подтвердить личность паспортом. В других регионах - свой опыт. На Кузбассе спортивные состязания теперь будут проходить без зрителей. В Омской области отменили детские соревнования.

Изменяются и правила оказания медицинской помощи. В поликлиниках Москвы и области увеличили количество дежурных врачей - заболевшим с симптомами ОРВИ и температурой менее 38 градусов предлагают не ждать врача на дом, а идти на прием самостоятельно. Предварительная запись для этого не нужна. В некоторых регионах, в частности в Орловской области и Бурятии, сообщили, что временно приостановили плановый прием.

При этом введение полного локдауна в масштабах страны руководством страны не обсуждается, сообщил вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что ситуация в разных регионах различается, поэтому и меры надо принимать точечно, с учетом локальной обстановки.

На фоне роста заболеваемости, как сообщают в некоторых регионах, народ снова пошел прививаться. В Нижегородской области количество желающих сделать прививку выросло на 15%, активнее пошли вакцинироваться и в Карачаево-Черкесии. Кроме того, в регионы начала поступать вакцина "Спутник V" для подростков. Об этом сообщили в Подмосковье - туда поступило пока 1,8 тысячи доз - а также в Архангельской области. Стоит ли делать прививку именно сейчас, тем более если нет возможности изолироваться, чтобы дать иммунитету спокойно сформироваться - это отдельная тема. В любом случае решение будут принимать родители - прививки школьникам будут делать только с их письменного согласия.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
В Москве усилили санитарные проверки из-за ситуации с "омикроном"

"Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр и только после этого допустит к вакцинации", - пояснила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

На этом тревожном фоне есть и достаточно оптимистичные моменты. Так главврач московской больницы имени Филатова Валерий Вечорко сообщил, что, по наблюдениям врачей, инкубационный период коронавирусной инфекции сократился до 1-3 дней. Это значит, что люди быстрее уходят на изоляцию и контактируют с меньшим количеством людей. Значит, можно рассчитывать на уменьшение темпов распространения инфекции, особенно если поберечься. К тому же у большинства заразившихся заболевание, вызванное "омикроном", протекает по типу сезонного гриппа - отмечается меньше поражений легких. "Могу лишь сказать, что мы видим сегодня, хотя это предварительные выводы: инкубационный период сократился, пациенты отмечают контакт с больными за 1-3 дня до повышения у них температуры тела (вместо привычных 5-7 дней при заражении "дельта-штаммом", - отметил Валерий Вечорко.

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