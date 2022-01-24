В России за три года создадут 210 образовательно-производственных кластеров

Правительство утвердило правила предоставления грантов на поддержку образовательно-производственных кластеров, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Их создание предусмотрено в рамках новых социально-экономических инициатив, которые были разработаны для достижения национальных целей развития.

Центры станут местом партнерства колледжей и техникумов с профильными предприятиями реального сектора экономики. "Они позволят сформировать поток специалистов по направлениям, которые востребованы бизнесом, - под целевой заказ и с соответствующим обновлением образовательных программ и учебных планов, а также требованиями к квалификации выпускников", - пояснил глава кабинета министров.

В ближайшие три года должны появиться 210 кластеров. Отбор проектов будет проводить Министерство просвещения на конкурсной основе. "Из федерального бюджета каждый из победителей получит 100 миллионов рублей. Остальные ресурсы смогут добавить предприятия-партнеры", - сказал Мишустин.