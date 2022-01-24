В Швеции дрон санитарной авиации приняли за разведывательный беспилотник России

Таинственный дрон, который на прошлой неделе был принят за российский разведывательный беспилотник и вызвал переполох в Швеции, оказался местным, принадлежащим санитарной авиации Королевства. Об этом сообщает издание SVT Nyheter.

Беспилотник пролетел над восточной частью Стокгольма в середине января и вызвал серьезное беспокойство у минобороны и спецслужб Швеции. Местные СМИ поспешили назвать его российским разведывательным аппаратом, собирающим секретную информацию.

После поднятой шведскими СМИ кампании шпиономании пилот санитарной авиации Швеции Даниэль Хэгг провел собственное расследование, в результате которого опроверг версию о российском происхождении летательного объекта. "Самолет был похож на наш и мигал, как наш. Когда я просматривал наши рейсы, у нас именно в тот момент как раз был один между Висбю и Броммой. Я проверил Flightradar24, и как раз в это время он пролетал над Сальтшёбаден", - заявил он СМИ.

То есть шведские журналисты совсем не удосужились поинтересоваться данными шведской авиадиспетчерской службы, а сразу же предположили, что это мог быть российский беспилотник, который фотографировал охраняемые объекты и нанес на карту запасные источники воды в охраняемой территории и шесть водохранилищ, расположенные в этом районе.

Произошедший конфуз не заставил шведские СМИ выступить с опровержением. Поднявшая панику газета Expressen просто убрала новость о "российском разведывательном дроне" в архив, заменив ее соответствующей действительности.

Но "обнаружение" шведскими журналистами российского разведывательного дрона не прошло бесследно. Теперь в социальных сетях шутят, что вместо призраков российских подлодок, которые постоянно мерещились рыбакам, шведы начнут замечать российские шпионские беспилотники. Тем более, что шведские военные попросили местное гражданское население сообщать о всех странных дронах, которые они замечают рядом со своим домом.