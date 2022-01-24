В войска ЦВО поступят новые самолеты, вертолеты и модернизированные БМП-2

В 2022 году в войска Центрального военного округа (ЦВО) поступит более 1300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Об этом журналистам в понедельник рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, такие показатели заложены в план оснащения войск округа на текущий год. "Для наращивания боевой мощи объединения ВВС и ПВО, а также дальнейшего совершенствования системы противовоздушной обороны на вооружение поступит 17 единиц самолетов и вертолетов. В то же время радиотехнические полки Поволжья и Сибири усилятся 8 единицами новых и модернизированных мобильных радиолокационных станций - это, например, РЛС "Каста 2-2", "Подлет-М", "Оборона"", - уточнил командующий.

До конца года войска получат кроме того более 50 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2 с боевым модулем "Бережок".

Генерал Лапин отметил, что у модернизированной боевой машины "существенно увеличены боевые характеристики за счет установки нового прицельного оборудования и комплекса вооружения".

Обитаемый двухместный боевой модуль "Бережок", уточнили в пресс-службе ЦВО, представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. "В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения управляемого комплекса вооружения", - разъяснили в ЦВО.

Справка "РГ"

Центральный военный округ (ЦВО) дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В его состав также структурно входит ряд зарубежных объектов, в частности, 201-я военная база на территории Таджикистана.