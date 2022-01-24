Военные летчики РФ и Сирии впервые провели совместное воздушное патрулирование

Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное патрулирование в небе над арабским государством. Предполетная подготовка экипажей прошла на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии.

Отмечается, что ВКС России были представлены экипажами истребителей Су-34, Су-35 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны в патрулировании были задействованы самолеты Миг-23 и Миг-29.

Российские летчики совершили взлет с авиабазы "Хмеймим". Сирийцы - с аэродромов "Сейкаль" и "Думэйр" в окрестностях Дамаска. В ходе патрулирования сирийские летчики отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие. Россияне в то же время отрабатывали удары по наземным целям потенциального противника.

Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирии. В ходе патрулирования были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям, а также поражены наземные мишени на одном из полигонов.

"Полет прошел отлично, сразу, как набрали высоту, я увидел снег. Сегодня в Сирии выпал снег в горах Дамаска и это было очень красиво. Потом мы вышли в заданный район и встретились с русскими друзьями", - прокомментировал первый совместный вылет сирийский военный летчик Мухаммед.

По итогу - летчики получили навыки по взаимодействию в различных ситуациях. Подчеркивается, что такие совместные полеты впредь станут регулярными.