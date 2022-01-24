Военных из Джибути научат управлять роботом-сапером "Уран-6"

В Международном противоминном центре Вооруженных сил РФ, расположенном в подмосковном Нахабине, впервые начали готовить военнослужащих из Республики Джибути. Группу из восьми представителей этой страны обучают по программе курса робототехники и специальных работ.

"Подготовка африканских военнослужащих будет проводиться на объектах учебно-материальной базы (классах и площадках учебно-тренировочных комплексов, в том числе на роботодроме, где обучаемые получат навыки управления многофункциональным робототехническим комплексом разминирования "Уран-6"), оборудованных с учетом опыта выполнения задач в Сирии", - рассказали в Минобороны России.

Там уточнили, что обучением иностранных военных занимаются опытные преподаватели центра, имеющие опыт разминирования в реальной боевой обстановке. Курс подготовки специалистов из Джибути продлится до 10 апреля. Свидетельство установленного образца о подготовке в Международном противоминном центре Вооруженных сил РФ получат лишь те из военных, кто успешно сдаст зачеты и выпускной экзамен.