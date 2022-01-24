В условиях эпохальных глобальных перемен и эпидемии века непрерывно возникают различные общемировые проблемы и вызовы. Развитие человечества находится на новом распутье. Сейчас нам больше, чем когда-либо, нужен олимпийский дух "взаимопонимания, мира и дружбы, солидарности и честной конкуренции". Мы должны еще выше поднять олимпийское знамя с лозунгами "быстрее, выше, сильнее - вместе", укрепляя нашу незыблемую веру и несгибаемое мужество для скорейшей победы над эпидемией и для того, чтобы как можно скорее вновь приветствовать весну социального развития человечества. Для всего мира Олимпийские игры в Пекине являются не только праздником зимних видов спорта для спортсменов и любителей, но и платформой для проявления упорной воли, несгибаемой веры и сплоченности всего человечества. Пекинская Олимпиада непременно станет важной главой в истории олимпийского движения и развития человечества. Она также принесет миру и олимпийскому движению много изменений. Многое произойдет впервые. Впервые зимние Олимпийские игры пройдут в самой густонаселенной стране мира, что, как результат, привлечет 300 миллионов китайских граждан к занятиям зимними видами спорта. Последние благодаря этому получат мощный толчок для последующего развития. Впервые была исследована новая модель проведения Олимпийских игр, которая базируется на строгом следовании принципам зеленых, всеобщих, открытых и честных Игр. Это будет способствовать дальнейшему продвижению и долгосрочному развитию олимпийского движения. При производстве льда впервые используется технология, за счет которой выбросы углерода сводятся к нулю. Олимпиада будет обеспечиваться зеленой энергией. Будет осуществлено полное покрытие сетью 5G, часть услуг будут предоставлять роботы. Все это станет отображением технологического лидерства и концепции устойчивого развития человечества. Зимние Олимпийские игры в Пекине также откроют миру окно для понимания современного Китая, всесторонне продемонстрируют достижения КНР в области модернизации и новой концепции развития, покажут веру китайского народа в свои силы, мощное лидерство Коммунистической партии Китая и большие управленческие способности китайского правительства, а также откроют миру заслуживающий доверия, очарования и уважения современный Китай.

Спорт несет в себе мечту о государственном процветании и национальном возрождении. Это важное направление сотрудничества Китая и России

В то же время стоит отметить, что накануне этого спортивного события, столь важного для развития всего человечества, некоторые страны во главе с США в очередной раз решили прибегнуть к политическим манипуляциям, призвав к бойкоту Олимпийских игр под предлогом так называемой проблемы нарушения прав человека в Синьцзяне. Реальная цель таких действий - политизация спорта и сдерживание развития КНР для сохранения их гегемонии. Подобное ошибочное поведение серьезно нарушает "Олимпийскую хартию" и ее принцип "спорт вне политики", идет вразрез с олимпийским призывом к "большей сплоченности". Это неизбежно вызовет противодействие со стороны международного сообщества. Президент МОК Томас Бах недвусмысленно заявил, что поддержка международным сообществом зимних Олимпийских игр в Пекине является совершенно очевидной и проведение Олимпиады широко приветствуется. Президент РФ Владимир Путин и руководители многих стран подвергли резкой критике такие ошибочные действия США. Даже сами Соединенные Штаты Америки отрекаются от своих слов, планируя отправить официальных лиц в Китай для участия в Олимпийских играх. Это полностью доказывает, что любые политические манипуляции противоречат олимпийскому духу и стремлению к единству человечества, они непопулярны и по своей сути являются простой демагогией и политическим фарсом.

Китай, как мировая спортивная держава, спортсмены которой многократно завоевывали олимпийское золото, в последние годы добился значительного прогресса в развитии зимних видов спорта. Страна успешно выступает в таких видах спорта, как фристайл, сноубординг, шорт-трек, скоростной бег на коньках, фигурное катание, керлинг и др. В стране появился ряд спортсменов наивысшего уровня, таких как Гу Айлин, Лю Цзяюй, У Дацзин, Жэнь Цзывэй, Гао Юйтин и другие, которые будут претендовать на золотые медали пекинской Олимпиады. На этот раз Китай примет участие во всех 109 видах программы зимних Олимпийских игр, что станет для него историческим прорывом. В то же время Китай разработал "план развития спорта в рамках 14-й пятилетки". Он предполагает всесторонние меры по дальнейшему развитию зимнего спорта, включающие такие направления, как популяризация зимних видов спорта, содействие развитию соответствующей спортивной индустрии, повышение международного влияния в данной области. Стоит особенно отметить многолетнее тесное сотрудничество Китая и России в проведении тренировок и научных исследований в сфере зимнего спорта. Возьмем, к примеру, хоккей. Многие высококлассные российские хоккейные тренеры длительное время работают в Китае. В прошлом году сборная Китая по хоккею пять месяцев тренировалась в России, что помогло значительно повысить соревновательный уровень и спортивные навыки ее игроков. Верю, что китайские и российские спортсмены добьются хороших результатов на зимней Олимпиаде в Пекине.

Спорт несет в себе мечту о государственном процветании и национальном возрождении. Это важное направление сотрудничества Китая и России, которое наполнено жизненной силой и широко приветствуется народами двух стран. В целях дальнейшего углубления традиционной дружбы и дружеских обменов главы двух государств единогласно приняли решение о проведении в 2022 и 2023 годах Годов спортивных обменов КНР и РФ. Это станет восьмым раундом проведения национальных тематических годов, проводимых двумя странами, и впервые спорт станет главной темой этих мероприятий. Мы воспользуемся данной возможностью, чтобы сделать спортивные обмены связующим звеном для укрепления взаимопонимания и дружбы между двумя народами. Наконец, мы еще раз тепло приветствуем визит президента РФ Владимира Путина в Китай и его участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Мы верим, что встреча лидеров двух государств на Зимних Олимпийских играх не только еще сильнее укрепит политическое взаимодоверие между странами, углубит их взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, но и добавит ярких красок успешному проведению зимних Олимпийских игр в Пекине.

До встречи на зимних Олимпийских играх, Пекин приветствует вас!