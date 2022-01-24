Врач Чурадзе предупредил о риске воспаления брюшной полости при COVID-19

Коронавирус может поразить практически любой орган человека. Некоторые пациенты сталкиваются с редкими, нетипичными осложнениями при COVID-19, рассказал кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

По его словам, наиболее часто поражаются легкие, у кого-то может быть тромбоз с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, тяжелый миокардит или вирусный гепатит. "А у кого-то возможен перитонит - воспаление брюшной полости", - рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Чурадзе отметил, что серозный перитонит - нетипичное и достаточно редкое осложнение при COVID-19, однако во врачебной практике оно все-таки встречается. Врач пояснил, что брюшная полость очень богата иммунокомпетентными клетками. В случае, когда иммунный ответ в результате коронавирусной инфекции становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения.

Главным проявлением перитонита является комплекс симптомов, который называют "острым животом". Речь идет о сильной боли, вздутии, отказе от приема пищи, отсутствии стула, интоксикации. При появлении подобны симптомов пациентам с COVID-19 необходимо немедленно обратиться к врачу, подчеркнул Чурадзе.