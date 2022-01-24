Врач назвал продукт, который сам выводит холестерин из организма

Часто для похудения диетологи рекомендуют включить в рацион отруби. Так, если человек съел шоколад, закусив его горстью отрубей, то усвоение углеводов из десерта снижается примерно на 20 процентов. Отруби помогают не только сбросить лишнее, но и укрепить здоровье. Так, они способствуют выводу токсинов и холестерина из организма. Об этом диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал на своем канале в YouTube.

Например, такое жирное блюдо, как холодец, лучше всего сочетать с отрубями.

"Они захватывают холестерин на уровне кишечника и выводят его из организма. В любое время суток, когда вы едите холодец, добавьте вприкуску немного отрубей", - отметил Ковальков.

Кроме того, клетчатка в отрубях способна снизить уровень глюкозы в крови. Норма отрубей в идеале - 50 граммов в день. Но начинать лучше с небольшой горсти, иначе можно спровоцировать дискомфорт в кишечнике, предупредил диетолог.

При гастрите, язве желудка, дивертикулезе кишечника включать в рацион отруби можно только после одобрения лечащего врача.