Врач назвал продукты для профилактики ОРВИ и гриппа

Для поддержания иммунитета в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа можно употреблять лук, чеснок, имбирь и лимон, однако делать на них серьезные ставки, особенно, когда болезнь носит запущенный характер, опасно. Об этом "Российской газете" рассказал врач-диетолог Антон Бердов.

Доктор пояснил, что продукты - это природные стимуляторы иммунитета, но все же не лекарства. Они могут оказывать позитивное влияние на организм при длительном употреблении, благодаря высокому содержанию в них витаминов и минералов.

Например, в луке и чесноке содержится аллицин, органическое соединение, которое при взаимодействии с кислородом оказывает противобактериальное и противомикробное действие. Имбирь и мед - это кладезь витаминов группы B, витамина А, С и К, а также антиоксидантов, которые препятствуют развитию осложнений в работе дыхательных путей и улучшают общий иммунитет организма.