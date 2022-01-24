Врачи рассказали, о чем сигнализирует ночная потливость

Ночная потливость может оказаться одним из симптомов рака - лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных опухолей печени. Об этом сообщает Express со ссылкой на экспертов американского медицинского портала Healthline.

Причины сильного ночного потоотделения при некоторых видах злокачественных опухолей пока неизвестны. Это может быть и изменение гормонального фона, слабость. Организм пытается бороться с болезнью. Повышается температура, а тело пытается привести ее в норму. У пациентов, которые уже принимают лечение, этот симптом является реакцией на химиотерапию.

Однако, конечно, повышенная потливость не всегда указывает на рак.

Специалисты советуют обратиться к врачу, если ночная потливость становится постоянной и не проходит в течение какого-то времени, а также при повторяющихся инфекциях, болях в спине и усталости.