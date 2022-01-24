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24.01.2022 07:10
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, о чем сигнализирует ночная потливость

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ночная потливость может оказаться одним из симптомов рака - лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных опухолей печени. Об этом сообщает Express со ссылкой на экспертов американского медицинского портала Healthline.

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Причины сильного ночного потоотделения при некоторых видах злокачественных опухолей пока неизвестны. Это может быть и изменение гормонального фона, слабость. Организм пытается бороться с болезнью. Повышается температура, а тело пытается привести ее в норму. У пациентов, которые уже принимают лечение, этот симптом является реакцией на химиотерапию.

Однако, конечно, повышенная потливость не всегда указывает на рак.

Специалисты советуют обратиться к врачу, если ночная потливость становится постоянной и не проходит в течение какого-то времени, а также при повторяющихся инфекциях, болях в спине и усталости.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Онкология: как победить рак

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