Врачи рассказали о малоизвестном симптоме сахарного диабета

Врачи и телеведущие Герман Гандельман и Елена Малышева назвали малоизвестный признак сахарного диабета. По их словам, о болезни могут свидетельствовать трещины на пятках. Об этом врачи рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Как рассказал Гендельман, дело в том, что заболевание приводит к нарушению питания этого участка нижних конечностей, то есть, пяток.

"Сахарный диабет нарушает питание тканей из-за повреждения сосудов и нервов", - отметил врач.

Елена Малышева добавила, что эти трещины могут быть безболезненными.

"У человека трещина, фактически открытая рана, но ничего не болит. Именно эта безболезненная трещина - признак сахарного диабета", - пояснила врач.

По словам Германа Гандельмана, так происходит, потому что сахар повреждает мелкие сосуды, в том числе, нервных волокон.

"Это приводит к тому, что они разрушаются. Возникает нейропатия и человек не чувствует. Небольшие повреждения приводят к инфекции и самое страшное - к потере конечности", - рассказал Гандельман.