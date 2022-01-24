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24.01.2022 11:27
Рубрика: Экономика

ВТБ запустил ипотеку с господдержкой на частные дома

Текст: Марина Трубилина
Банк ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на покупку готовых частных домов с земельным участком. Минимальная ставка составляет 5,75% годовых на весь срок кредита.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Теперь по программе ипотеки с господдержкой, помимо покупки квартиры в новостройке, заемщики могут взять кредит на готовый дом с земельным участком. Он должен быть куплен у застройщика-юридического лица.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Ставка составляет от 5,75%. Максимальная сумма кредита в рамках госпрограммы - 3 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 15% от стоимости жилья. Кредит можно оформить на срок до 30 лет.

Программу ипотеки с господдержкой распространили на частные дома в октябре прошлого года. Тогда же о расширении программы на строительство индивидуальных домов (при условии строительства по договору подряда с компанией или индивидуальным предпринимателем) заявил Сбербанк.

При этом, по данным ДОМ.РФ, крупнейшие 15 банков в среднем выдают ипотеку на покупку готового дома под 11,56% (данные на середину января). Кредит на строительство жилого дома выдают лишь три банка, в среднем под 11,07%.

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