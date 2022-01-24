WhatsApp получает долгожданную функцию

Пользователи WhatsApp, которые решили сменить смартфон и хотят перенести историю чатов с Android на iOS, в скором времени получат такую возможность.

Над функцией экспорта в настоящее время трудятся разработчики, пишет WABetaInfo. Издание отмечает, что дата релиза версии WhatsApp, где будет реализован перенос чатов с Android на iOS пока что остается неизвестной.

В настоящее время экспорт чатов работает в направлении "с iOS на Android". Перенести переписку можно с iOS-девайсов на смартфоны Samsung, Google Pixel и ряд других при помощи фирменного приложения и с использованием кабеля.