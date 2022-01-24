У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

WhatsApp получает долгожданную функцию

Текст:   Антон Благовещенский
24.01.2022,  
15:12
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователи WhatsApp, которые решили сменить смартфон и хотят перенести историю чатов с Android на iOS, в скором времени получат такую возможность.

Над функцией экспорта в настоящее время трудятся разработчики, пишет WABetaInfo. Издание отмечает, что дата релиза версии WhatsApp, где будет реализован перенос чатов с Android на iOS пока что остается неизвестной.

Названы приложения, которые нужно удалить со смартфона

В настоящее время экспорт чатов работает в направлении "с iOS на Android". Перенести переписку можно с iOS-девайсов на смартфоны Samsung, Google Pixel и ряд других при помощи фирменного приложения и с использованием кабеля.

WhatsApp
Фото: AP Photo/Vincent Yu
Стали известны планы Apple на текущий год 12:02
Пользователей WhatsApp предупредили о новой опасности 29.12.2021
WhatsApp напомнил пользователям о важной настройке 22.12.2021