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24.01.2022 22:47
Рубрика: Общество

За сутки 41 военнослужащего вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 41 военнослужащего. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 47,7 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 163,6 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 973 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 674 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. 14 заболевших лечат гражданские медики. Еще более 1 200 человек изолированы на дому.

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Сообщается, что один заболевший находится в тяжелом состоянии. Еще у трех пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 407 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 417 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, 228 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,6 тысячи пациентов, из которых почти 12 тысяч гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 551 206 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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