Владимир Петрович Чуланов

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний

Почему снова растет заболеваемость COVID-19, если в стране привито уже 70% населения? Нужна ли ревакцинация? Какие противопоказания к прививке существуют?

Ваши вопросы о коронавирусной инфекции, защите от штамма "омикрон" можете задать в рамках горячей линии в среду 26 января с 15.00 до 16.00 по московскому времени по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или уже сейчас, заполнив электронную форму.