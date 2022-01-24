Захарова адресовала Le Figaro подборку фото со смеющимся Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале подборку фотографий со смеющимся министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Предназначается она редакции французской газеты Le Figaro, недавно опубликовавшей статью, в которой говорилось о суровом главе МИД РФ, который редко позволяет себе улыбку и не пытается очаровать собеседников.

"Такого смешного фейка о нас западные СМИ ещё не выдавали. Это невозможно придумать. Но у Le Figaro получилось", - прокомментировала ситуацию Захарова.

Стоит отметить, что на Западе сложилась традиция всегда улыбаться. И тех, кто проявляет эмоции только в кругу друзей, часто называют мрачными. Видимо, автор статьи в Le Figaro тоже попал в плен этого стереотипа.