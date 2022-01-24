Захарова назвала феерическим фейком статью о "просьбе" Пекина к Москве по Украине

"Была на днях просто феерическая, фейковая история Bloomberg относительно того, что якобы Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр", - напомнила дипломат. Она подчеркнула, что прежде агентство не опускалось до подобного. "Такого уровня дезинформации, не просто потому что это факт неподтвержденный, а потому что это невозможнейшая, несуразнейшая глупость, я, честно говоря, от Bloomberg не ожидала", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По словам дипломата, агентство не удосужилось хотя бы запросить комментарий у представителей пресс-служб президента или МИД России, а ведь журналисты обычно практически круглосуточно по любому вопросу могут обратиться к высокопоставленным российским чиновникам.
Ранее Захарова уже назвала публикацию Bloomberg "спецоперацией соответствующих американских служб". "Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была "напасть". А мы все никак "не нападем". И вот, вроде, по их логике, прекрасный момент - Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает..., но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле", - отметила дипломат.
В Пекине публикацию Bloomberg также назвали "абсолютной ложью". "Это не только распространенная клевета и провокация в отношении связей России и Китая, но также преднамеренное вмешательство и подрыв зимней Олимпиады в Пекине, подобными подлыми махинациями невозможно обмануть международное сообщество", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.