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24.01.2022 12:26
Рубрика: Власть

Захарова назвала феерическим фейком статью о "просьбе" Пекина к Москве по Украине

Текст: Юрий Когалов
Агентство Bloomberg выпустило "феерический фейк" о якобы имевшей место просьбе председателя КНР Си Цзиньпина к президенту РФ Владимиру Путину не нападать на Украину во время Олимпийских Игр в Пекине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Была на днях просто феерическая, фейковая история Bloomberg относительно того, что якобы Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр", - напомнила дипломат. Она подчеркнула, что прежде агентство не опускалось до подобного. "Такого уровня дезинформации, не просто потому что это факт неподтвержденный, а потому что это невозможнейшая, несуразнейшая глупость, я, честно говоря, от Bloomberg не ожидала", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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По словам дипломата, агентство не удосужилось хотя бы запросить комментарий у представителей пресс-служб президента или МИД России, а ведь журналисты обычно практически круглосуточно по любому вопросу могут обратиться к высокопоставленным российским чиновникам.

Ранее Захарова уже назвала публикацию Bloomberg "спецоперацией соответствующих американских служб". "Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была "напасть". А мы все никак "не нападем". И вот, вроде, по их логике, прекрасный момент - Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает..., но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле", - отметила дипломат.

В Пекине публикацию Bloomberg также назвали "абсолютной ложью". "Это не только распространенная клевета и провокация в отношении связей России и Китая, но также преднамеренное вмешательство и подрыв зимней Олимпиады в Пекине, подобными подлыми махинациями невозможно обмануть международное сообщество", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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