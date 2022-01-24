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24.01.2022 12:03
Рубрика: Власть

Захарова назвала странным действия США по Украине

Текст: Юрий Когалов
США приняли странное решение об эвакуации части сотрудников своего посольства на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

"Их информационно-политическая повестка странна, неумна", - прокомментировала шаги Вашингтона дипломат. По ее словам, Госдеп еще недели две назад предупредил своих граждан, что на Украину ездить опасно. "Это вопрос к американской стороне, как они выстраивают свою информационную повестку", - отметила Захарова.

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Она обратила внимание на публикацию в The New York Times, в которой говорилось о якобы проводящейся эвакуации российского посольства в Киеве. Однако дипмиссия работает в штатном режиме. "Да, действительно перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали. Но, во-первых, это так вообще бывает, особенно перед Новым годом, а, во-вторых, обстановочка там в отношении наших РЗУ накалялась уже не первый год, и мы об этом говорили буквально каждый месяц", - пояснила Захарова.

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