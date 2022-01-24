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24.01.2022 00:10
Рубрика: Происшествия

Замминистру транспорта вменяют хищения в полмиллиарда

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8662)
Арестованному по обвинению в особо крупных хищениях заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву придется посидеть в заключении до 18 марта. Следователи считают, что если Токарева освободить под залог, а его защита предлагала любые деньги, которые устроят суд, или же поместить его под домашний арест, то он непременно скроется. Как выяснилось, он имеет вид на жительство в Чехии и активы в этой стране. Значит, ему есть куда бежать.

А обладая большими деньгами и связями в структурах власти, он может попытаться развалить расследование. Кстати, вопрос: как мог госчиновник такого ранга иметь вид на жительство в другой, далеко не всегда дружественной нам стране? Возможно, это - тоже повод для разбирательства компетентными органами. Разумеется, сам Токарев отрицает причастность к любым хищениям и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда
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Напомним, Хорошевский районный суд Москвы арестовал Владимира Токарева 21 января по обвинению в хищении 523 миллионов рублей. Это преступление, по мнению следствия, Токарев совершил еще до своего назначения замминистра, когда трудился первым заместителем директора ООО "Спецтрансстрой".

Преступление, как считает следствие, было совершено в ходе комплексной реконструкции железной дороги на участке имени Максима Горького - Котельниково -Тихорецкая - Крымская. АО "РЖДстрой" было заказчиком, а одним из подрядчиков - ООО "Спецтрансстрой", где с 2016 по 2018 год заместителем гендиректора был Токарев. Работы в проекте реконструкции велись с 2007 по 2018 год в нескольких регионах, объем вложений составил 130 миллиардов рублей. Возникла необходимость восстановления автомобильных дорог, в том числе в Тимашевском и Кореновском районах Краснодарского края. Именно тогда, считает следствие, у руководства ООО "Спецтрансстрой" и возникла идея воровства денег у заказчика. Схема была банальной - приписки расходов. Подрядчик "чуть-чуть", всего лишь на полмиллиарда увеличил стоимость закупок и перевозки инертных стройматериалов - песка и щебня. В документах указывалось, что материалы везли издалека, а на самом деле их добывали здесь же, в карьерах Краснодарского края.

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