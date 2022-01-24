Женщины Союзного государства готовятся к реализации нового проекта

На вовлечение женщин России и Беларуси в совместную созидательную деятельность в контексте построения и укрепления Союзного государства направлен совместный проект под девизом "Миссия созидания".

А его целевой аудиторией, уточнила руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина, станут лидеры и члены женских общественных объединений братских стран.

"Миссия созидания женщин России и Беларуси", по ее словам, которые цитирует БЕЛТА, - это новая инициатива Белорусского союза женщин и Санкт-Петербургской региональной общественной организации "Женский альянс", которая предусматривает широкий диалог по актуальным проблемам, а также активизацию обмена опытом среди женщин-предпринимателей. Кроме того, на передний план выдвигается популяризация и поддержка идей интеграции Беларуси и России в молодежной среде.

Во-первых, организаторы рассчитывают на активизацию взаимодействия и обмена актуальной информацией для реализации совместных проектов и инициатив, в том числе в сфере общественной дипломатии посредством создаваемого в рамках проекта Коммуникационного центра российско-белорусского сотрудничества.

В планы миссии входит также, по словам Щеткиной, "проведение международных конференций, организация обучающих семинаров, дискуссий и круглых столов, в том числе международного молодежного форума". Более того, проект предполагает в перспективе и подключение женских объединений других регионов РФ и даже государств на постсоветском пространстве.

Ссылаясь на данные социологии и экспертные заключения, политик приходит к выводу, что "если экономическая составляющая интеграции двух стран развивается достаточно успешно, то систему взаимодействия в гуманитарной сфере следует активизировать". По ее мнению, для развития общественной дипломатии среди женских объединений необходима платформа, "способствующая поддержанию регулярного диалога между социально активными женщинами, обмену опытом, поиску направлений для приложения совместных усилий, работающих на укрепление Союзного государства".

В реализации проекта, прогнозируют его инициаторы, будут участвовать не менее 300 наиболее активных женщин, оказывающих влияние на формирование общественного мнения. На примерах социально значимых мирных и созидательных инициатив будет продемонстрирован потенциал и определены направления дальнейшего взаимодействия женских организаций Беларуси и России.

"Миссия созидания", выразила уверенность Марианна Щеткина, станет одной из значимых публичных инициатив по повышению привлекательности двустороннего интеграционного процесса и дальнейшему развитию белорусско-российского партнерства.