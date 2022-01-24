Женщины заняли большинство министерских кресел в правительстве Чили

Избранный президент Чили Габриэль Борич объявил имена 24 министров нового кабинета правительства, среди которых 14 женщин, что представляет собой уникальный случай в политической истории южноамериканского государства. Женщины займут руководящие посты в том числе в таких важных для функционирования государства структурах, как МВД, МИД, Минобороны, Минздрав, Министерство правосудия.

"В этой команде министров к нам присоединились люди разного происхождения и разных поколений, потому что мы уверены, что главное богатство Чили заключается именно в разнообразии живущих здесь людей", - отметил Борич, представляя министерский кабинет.

35-летний чилийский политик левого толка Габриэль Борич стал президентом Чили в декабре 2021 года, одержав победу во втором туре над соперником из "правого" лагеря Хосе Антонио Кастом. В ходе своей избирательной кампании Борич не раз подчеркивал свое стремление "оставить позади раз и навсегда патриархальное наследие Чили", предоставив женщинам больше возможностей для участия в политической жизни страны.